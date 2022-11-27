Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех
При обстреле ВСУ Донецка ранены четыре человека
Донецк, 27 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех, сообщили 27 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
Алтай. Отряд «Суть времени» ИА REGNUM
Въезд в Донецк
Ранее сообщало и трех пострадавших.
«При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.
Мужчину доставили в городскую больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, факты новых преступлений вооружённых формирований киевского террористического режима против мирных жителей расследуют российские следователи.
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