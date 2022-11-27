Киев, , 17:03 — REGNUM Противовоздушная оборона бывшей УССР срочно нуждается в укреплении, если хочет противостоять российским атакам. Об этом заявил спикер киевских ВВС Юрий Игнат 27 ноября.

Территория б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Россия выпустила по целям бывшей УССР уже свыше 4000 ракет. «И это не учитывая такие более простые модели, как С-300, РСЗО и, вероятно, Х-58 и Х-59», — подчеркнул представитель ВВС.

Юрий Игнат также отметил: «Речь идет о тысячах ракет и понятно, что мы потратили на них очень много боекомплектов. Впрочем, хорошо, что у нас есть друзья, которые нам предоставляют комплексы для защиты, в частности Словакия предоставила нам один С300».

Представитель киевских военно-воздушных сил также обратил внимание на использование российскими войсками дронов, являющихся дешевым оружием, способным противодействовать противовоздушной обороне.

«Здесь два момента — эти дроны рассредоточивают внимание, потому что летят в комплексе с ракетами Х-101, другой момент — на эти БПЛА нужно тратить зенитные ракеты, поскольку это самое эффективное средство. Потому что именно они обладают радиолокационными средствами и могут обнаруживать дроны в темное время суток», — пояснил Игнат.