Киев, 27 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Противовоздушная оборона бывшей УССР срочно нуждается в укреплении, если хочет противостоять российским атакам. Об этом заявил спикер киевских ВВС Юрий Игнат 27 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория б. УССР

Он отметил, что Россия выпустила по целям бывшей УССР уже свыше 4000 ракет. «И это не учитывая такие более простые модели, как С-300, РСЗО и, вероятно, Х-58 и Х-59», — подчеркнул представитель ВВС.

Юрий Игнат также отметил: «Речь идет о тысячах ракет и понятно, что мы потратили на них очень много боекомплектов. Впрочем, хорошо, что у нас есть друзья, которые нам предоставляют комплексы для защиты, в частности Словакия предоставила нам один С300».

Представитель киевских военно-воздушных сил также обратил внимание на использование российскими войсками дронов, являющихся дешевым оружием, способным противодействовать противовоздушной обороне.

«Здесь два момента — эти дроны рассредоточивают внимание, потому что летят в комплексе с ракетами Х-101, другой момент — на эти БПЛА нужно тратить зенитные ракеты, поскольку это самое эффективное средство. Потому что именно они обладают радиолокационными средствами и могут обнаруживать дроны в темное время суток», — пояснил Игнат.