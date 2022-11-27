Москва, 27 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Выдачу свыше 120 тонн гуманитарной помощи на территории Херсонской и Запорожской областей обеспечили бойцы Росгвардии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

«В Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Васильевке, Днепрянах, Казацком, Куйбышево, Черниговке и в других населённых пунктах порядка 20 тысяч мирных жителей получили необходимые продукты питания и предметы повседневного спроса.

Кроме того, отмечается, что также была продолжена поддержка жителей крупных городов указанных регионов: Бердянска, Геническа, Мелитополя, Токмака и Энергодара, и добавляется, что в общей сложности сотрудниками Росгвардии вместе с их коллегами МЧС было выполнено 45 задач по сопровождению гуманитарных колонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.