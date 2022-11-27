Москва, 27 ноября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Портал «Госусуги» оказывает эффективное противодействие возросшему числу кибератак, защищая данные граждан. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Официальный сайт правительства РФ Дмитрий Чернышенко

«Портал госуслуг оказывает очень эффективное противодействие многочисленным многократно увеличившимся атакам, обеспечивает надежную защиту данных наших граждан», — заявил Чернышенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Вице-премьер рассказал, что абсолютной защиты нет, сравнив кибератаки и борьбу с ними с «соревнованием между броней и оружием».

Днем ранее Дмитрий Чернышенко сообщил о необходимости подготовить программу субсидий для речного транспорта.