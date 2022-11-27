Донецк, 27 ноября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования киевского преступного режима обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.

Читайте также: Киевские войска обстреляли Горловку