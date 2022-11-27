Горловка, ДНР, 27 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского преступного режима обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны формирований бандеровцев был зафиксирован в 15:59 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике.