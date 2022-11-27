Москва, 27 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Информация о задержках товаров для нужд специальной военной операции при их ввозе в Россию не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Федеральной таможенной службы (ФТС) России, опубликованном 27 ноября.

Ctu.customs.ru На таможне

«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы оперативного оформления предназначенных для нужд спецоперации товаров находятся на личном контроле руководства ФТС и таможенных органов.

Согласно заявлению ФТС, ведомство оперативно взаимодействует с Министерством обороны РФ для ускорения и упрощения выпуска и доставки товаров.

Также сообщается, что ФТС в первоочередном порядке обеспечивает оформление и выпуск товаров двойного назначения и гражданской продукции, предназначенных для обеспечения боевой и повседневной деятельности воинских частей.