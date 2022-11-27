Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о передаче Киеву высокоточных ракет

Лондон, , 16:38 — REGNUM Министерство обороны Великобритании подтвердило данные о передаче киевскому режиму партии высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения, передают 27 ноября западные СМИ.

Великобритания

Как сообщило ранее издание The Daily Telegraph, Brimstone-2 является новым модернизированным типом вооружения. Дальность действия такой ракеты вдвое превышает параметры предыдущей модели.

В отчете издания отмечается, что запущенная с самолета ракета способна пролететь до 60 километров. Также существует возможность запуска с наземной платформы, при этом дальность полёта ракеты в таком случае составит 12 километров.

По данным киевского издания «Политика страны», ВСУ уже использовали данный тип вооружения с земли.