Москва, , 16:25 — REGNUM Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике, сообщили в министерстве обороны 27 ноября.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Живая сила и военная техника противника были уничтожены в 137 районах.

27 ноября в министерстве также рассказали об уничтожении «иностранного легиона» в ДНР (ликвидировано до 100 боевиков), об отражении контратак ВСУ на донецком направлении и в ЛНР, а также об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS под Днепропетровском.