Москва, 27 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны 27 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Живая сила и военная техника противника были уничтожены в 137 районах.

27 ноября в министерстве также рассказали об уничтожении «иностранного легиона» в ДНР (ликвидировано до 100 боевиков), об отражении контратак ВСУ на донецком направлении и в ЛНР, а также об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS под Днепропетровском.