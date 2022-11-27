Санду призвала аграриев Молдавии растить качественную и конкурентоспособную продукцию

Молдавия, , 16:22 — REGNUM С призывом растить качественную продукцию для того, чтобы сделать сельское хозяйство Молдавии более конкурентоспособным, обратилась к молдавским сельхозпроизводителям президент республики Майя Санду. Об этом 27 ноября говорится в её поздравительном послании ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Молдавии, которое размещено на её страницах в соцсетях.

Майя Санду Iulian Burcescu

В своём поздравлении Санду поблагодарила за их работу молдавских аграриев, которые кормят свои семьи и всю страну, а также дают работу сотням тысяч людей.

При этом она уточнила, что в 2022 году власти республики увеличили фонд субсидирования сельского хозяйства Молдавии до 1,75 млрд (около $90,5 млн) и увеличили доступ к субсидиям для аграриев.

«Наша цель — развитие устойчивого к климатическим изменениям и конкурентоспособного сельского хозяйства. Выращивать качественную продукцию, развивать перерабатывающую промышленность и сделать лейбл «Сделано в Молдове» привычным на мировых рынках», — написала она в своём сообщении.

Также молдавский лидер напомнила, что в 2022 году фермеры Молдавии получили компенсацию за акцизный сбор на дизельное топливо, и Евросоюз увеличил экспортные квоты на семь молдавских сельскохозяйственных продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Молдавии в обращении к президенту страны Майе Санду заявила, что Россия даже не почувствовала санкции, которые ввела против неё Молдавия, и покупала её продукцию только из жалости к молдавскому народу.