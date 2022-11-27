При обстреле ВСУ Макеевки погиб подросток
В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ погиб подросток
Донецк,
27 ноября 2022, 16:18 — REGNUM В Макеевке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб подросток, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): по ул. Колхозной, 56 погибли мужчины 1978, 1998 г. р. и парень-подросток 2006 г. р», — говорится в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ Донецка ранены мужчина 1970 г. р. и женщины 1957 и 1972 г. р. Также были зафиксированы повреждения учреждения «Детский сад № 187 «Ласточка» в Донецке.
Как сообщало ИА REGNUM, факты новых преступлений вооружённых формирований киевского террористического режима против мирных жителей расследуют российские следователи.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.