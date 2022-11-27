В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ погиб подросток

Донецк, , 16:18 — REGNUM В Макеевке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб подросток, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): по ул. Колхозной, 56 погибли мужчины 1978, 1998 г. р. и парень-подросток 2006 г. р», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ Донецка ранены мужчина 1970 г. р. и женщины 1957 и 1972 г. р. Также были зафиксированы повреждения учреждения «Детский сад № 187 «Ласточка» в Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, факты новых преступлений вооружённых формирований киевского террористического режима против мирных жителей расследуют российские следователи.

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