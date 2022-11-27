Прага, , 16:22 — REGNUM С 24 февраля нынешнего года Чехия приняла более 462 тыс. беженцев с территории бывш. УССР. Об этом 27 ноября сообщает портал irozhlas. cz.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, власти Чехии выдали визы 462 887 беженцам. При этом за последнюю неделю визы получили почти 2,3 тыс. человек.

Журналисты отмечают, что все получатели чешских виз могут пользоваться услугами чешского здравоохранения, получать образование в образовательных учреждениях страны, а также трудоустроиться в республике.

Ранее чешские СМИ сообщали, что специальные визы могут получить граждане третьих государств, проживающие на территории бывш. УССР и вынужденные искать убежище за рубежом в связи со специальной военной операцией.