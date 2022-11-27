Ватикан, 27 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Представители Ватикана выразили готовность принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на территории бывшей УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

27 ноября глава внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Галлахер заявил: «Святой престол и папа Римский всегда были готовы помочь в урегулировании конфликта, однако до сих пор не получили конкретного ответа».

Ранее сообщалось, что Ватикан, по некоторым данным, может выступить посредником в разрешении спора, если Москва и Киев обратятся с такой просьбой.

24 февраля президент России Владимир Путин во время телеобращения к гражданам объявил о начале спецоперации в бывшей УССР по просьбе глав Донецкой и Луганской народных республик.