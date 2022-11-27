Лондон, 27 ноября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Кризис в Европе только начинается, и худшее ещё впереди. Об этом 27 ноября пишет британский журнал The Economist.

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«Закончился ли кризис в Европе? Ответ, к сожалению, отрицательный», — пишет издание.

Отмечается, что энергетический кризис далёк от завершения и разногласия в Европе о том, как с ним бороться, усиливаются. При этом инфляция ускоряется, а огромные расходы на энергетические субсидии создают финансовые проблемы.

Также издание подчёркивает, что в 2023 году Европе придётся конкурировать с азиатскими покупателями за поставки газа. Разногласия будут усугубляться по мере того, как экономические перспективы становятся всё более мрачными.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября The Economist написал, что жестокий экономический кризис станет проверкой на прочность Европы с 2023 года.