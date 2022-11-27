Казань, 27 ноября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Работу коллектива завода «Ремдизель» высоко оценил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе ознакомления с производством специальных автомобилей на этом предприятии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Kremlin.ru Денис Мантуров

На предприятии капитально ремонтируют и обслуживают военную, гражданскую, гусеничную автотехнику. Сотрудники предприятия наладили ремонт двигателей и агрегатов, осуществляют разработку, выпуск и техническое обслуживание защищенных автомобилей семейств «Выстрел», «Тайфун», З-СТС, пояснили в пресс-службе.

Мантуров высоко оценил работу коллектива завода, отметив, что завод качественно и своевременно выполняет обязательства перед государственными заказчиками.

Завод «Ремдизель» является ведущим в России производителем защищенных автомобилей класса MRAP, имеет в своем «производственном арсенале» широкую линейку бронемашин колесной формулы 4×4 и 6×6.