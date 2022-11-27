Боевики ВСУ обстреляли населённые пункты Зайцево и Озеряновка в ДНР

Донецк, , 16:07 — REGNUM Населённые пункты Зайцево и Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны карателями режима Киева. Об этом 27 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Озеряновки со стороны киевских формирований был зафиксирован в 15:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Кроме того, указывается, что в 15:40 боевики преступного режима Киева выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории оккупированного киевскими войсками российского города Херсон прозвучали взрывы.