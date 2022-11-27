В центре Донецка после обстрела ВСУ загорелась квартира
Квартира загорелась в жилом доме в центре Донецка после удара ВСУ из РЗСО
Донецк,
27 ноября 2022, 16:06 — REGNUM Один из ударов ВСУ по центру Донецка пришёлся по жилому дому, в результате чего загорелась квартира.
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Возгорание было потушено силами местных жителей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
«Сидела в квартире, ничего не соображу, как будто в окно … меня долбануло, я вылетела сюда к двери», — рассказала РИА Новости владелица квартиры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября боевики ВСУ обстреляли Донецк в том числе из РСЗО «Град».
Читайте также: Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города боевиками ВСУ
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.