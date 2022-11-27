В центре Донецка после обстрела ВСУ загорелась квартира
Квартира загорелась в жилом доме в центре Донецка после удара ВСУ из РЗСО
Донецк, 27 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Один из ударов ВСУ по центру Донецка пришёлся по жилому дому, в результате чего загорелась квартира.
Ярослав Громов ИА REGNUM
«Донецк непокорённый»
Возгорание было потушено силами местных жителей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
«Сидела в квартире, ничего не соображу, как будто в окно … меня долбануло, я вылетела сюда к двери», — рассказала РИА Новости владелица квартиры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября боевики ВСУ обстреляли Донецк в том числе из РСЗО «Град».
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