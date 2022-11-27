Анкара, 27 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Турция намерена сократить свою зависимость от внешних источников после получения черноморского газа. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, правительство намерено сократить зависимость до 70%.

Министр рассказал, что в настоящее время Турция импортирует 99% потребляемого газа, добавив, что после ввода в эксплуатацию черноморский газ будет обеспечивать 25-30% потребностей страны.

Донмез также выразил надежду на то, что в случае новых открытий стране удастся сократить свою зависимость от внешних источников ещё больше.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, с которым обсудил создание газового хаба.

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