Брюссель, 27 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Заявления главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по поводу годовщины так называемого «голодомора» на территории б. УССР вызвали 27 ноября волну критики у европейских пользователей соцсети Twitter.

European Union 2020 Урсула фон дер Ляйен

Большая часть комментирующих слова главы ЕК отметила, что призвавшая обеспечить глобальную продовольственную безопасность и обвинившая Москву в якобы использовании продовольствия «в качестве оружия» фон дер Ляйен преследует только интересы государств сообщества, которые идут вразрез с интересами действительно нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.

«Во всем виноват Кремль? Я скорее поверю, что на вас лежит ответственность за происходящие. Вы лгунья и преступница», — написал один из пользователей.

«Россия выступала за поставки своего зерна в страны Африки бесплатно через ЕС, но вы сами не позволили реализовать этот план. Именно вас стоит винить в превращении продовольствия в оружие!» — поддержал его другой пользователь

«Вы уже помешались на Путине и [Киеве]. Вам следует думать о Европе. Если я начну заниматься своими делами на работе, за которую я получаю зарплату, то меня уволят. Почему вы думаете, что это же правило не касается вас?» — задался вопросом ещё один комментирующий.

«Какая ирония, что вы прикладываете максимум усилий, чтобы растянуть конфликт на [территории б. УССР], а после как ни в чем не бывало говорите о помощи Киеву для борьбы с голодом», — отметил другой пользователь.

«Если бы Россия якобы использовала продовольствие в качестве оружия, как вы заявляете, все порты были бы заблокированы. Однако Россия, напротив, разрешила передвижение кораблей, перевозящих зерно. Если вы продолжите в том же духе, то люди перестанут доверять вашим словам», — подчеркнул пятый комментирующий.

«Когда [Киев] поставлял зерно, то оно шло в Европу вместо Африки. Почему? Возможно, потому, что они не знали номер банковского счета Зеленского в швейцарском банке», — заключил ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает отправлять не менее десяти судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой им зерновой инициативы.