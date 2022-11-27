Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction в 2022 году пройдет без зарубежных участников, но это не окажет влияния на ее международный статус, сообщил 27 ноября основатель Василий Бычков в интервью «Российской газете».

«Non/fictioNo всегда была международной, с первой ярмарки в 1999 году. Практически каждый год кто-то был в статусе почетного гостя. Non/fiction в нынешнем году впервые пройдет без иностранных участников. Но статус международной мы не меняем, будем потихоньку поворачиваться на восток: планируем в рамках ярмарки провести бизнес-переговоры с коллегами из Ирана и Китая», — сказал он.

Напомним, Non/fiction пройдет с 1 по 5 декабря в Гостином дворе, где она и проводилась ежегодно с 2019 года. Среди почетных гостей площадки в прежние годы были представители Германии, Финляндии, Франции, Японии.