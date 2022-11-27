Появились фото последствий обстрела боевиками ВСУ Макеевки
В сети появились фотографии последствий обстрела киевскими карателями Макеевки
Макеевка, ДНР,
27 ноября 2022, 15:58 — REGNUM Телеграм-канал ДНР Онлайн опубликовал фотографии последствий обстрела боевиками ВСУ Макеевки.
Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки
Телеграм-канал ДНР Онлайн
При обстреле киевскими карателями Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мирных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября киевские каратели обстреляли из РСЗО «Град», ранения получили трое мирных граждан.
Факты новых преступлений вооружённых формирований киевского террористического режима против мирных жителей расследуют российские следователи.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.