Появились фото последствий обстрела боевиками ВСУ Макеевки
В сети появились фотографии последствий обстрела киевскими карателями Макеевки
Макеевка, ДНР, 27 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Телеграм-канал ДНР Онлайн опубликовал фотографии последствий обстрела боевиками ВСУ Макеевки.
Телеграм-канал ДНР Онлайн
Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки
При обстреле киевскими карателями Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мирных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября киевские каратели обстреляли из РСЗО «Град», ранения получили трое мирных граждан.
Факты новых преступлений вооружённых формирований киевского террористического режима против мирных жителей расследуют российские следователи.
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