Херсон, , 15:58 — REGNUM На территории оккупированного киевскими войсками российского города Херсон прозвучали взрывы. Об этом 27 ноября сообщает телеграм-канал издания Страна. ua.

Херсон Libkos/AP

«В Херсоне вновь слышны взрывы», — рассказали журналисты киевского СМИ. Подробностей происшествия не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики разбросали в селах Херсонской области запрещённые мины «Лепесток», в результате чего участились случаи подрыва местных жителей.

По словам советника врио губернатора Херсонской области Александра Малькевича, боевики ВСУ лишили жизни не менее ста мирных жителей Херсона. Кроме этого, в городе нацисты создают «группы зачистки», в которые входят и иностранные наемники.

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