Берлин, 27 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Власти Эстонии выделили на поддержку киевского режима около 1% ВВП своей страны. Об этом 27 ноября сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В ходе визита в Берлин глава оборонного ведомства Эстонии рассказал, что Таллин уже выделил крупную сумму средств в поддержку киевского режима, подчеркнув необходимость дальнейшего оказания помощи.

По мнению Певкура, Россия ослабла после начала СВО, отметив, что ВМС и ВВС РФ «более или менее, такие же, как и до начала военных действий». Он выразил предположение о том, что сухопутные войска России будут такими же, как до начала СВО, или увеличатся в размерах.

Министр также обмолвился о планах увеличить в 2023 году оборонный бюджет страны до 2,84% от ВВП, а в 2024 году — до 3,2%.