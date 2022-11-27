Лукашенко предупредил, что Киеву не следует первым ставить условия для переговоров с Россией

Минск, , 16:13 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что киевский режим совершил бы ошибку, выдвигая предварительные условия для переговоров с Россией. Об этом политик заявил 27 ноября в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Александар Лукашенко President.gov.by

Глава киевского режима Владимир Зеленский напрасно «нарушает классические принципы переговорного процесса», сказал он.

«Тем более — разговаривая с гигантской Россией. Ну, нельзя предварительно условия выдвигать», — подчеркнул политик.

«Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический — компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это [Киев]? Ну, в ближайшее время, посмотрим. Вот он выход. Надо в этом направлении двигаться. Ну, надо начать движение для того, чтобы двигаться», — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко указал на роль Запада, сознательно усугубляющего киевский конфликт. Он также отметил, что характерны и заявления НАТО о том, что поражение Киева будет означать поражение альянса.

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