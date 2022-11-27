ВСУ обстреляли населённые пункты Зайцево и Майорск в ДНР — СЦКК

Донецк, , 15:45 — REGNUM Населённые пункты Зайцево и Майорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны вооруженными формированиями киевского террористического режима. Об этом 27 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Отмечается, что обстрел Майорска со стороны киевских нацистов был произведён в 15:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Кроме того, уточняется, что в 15:20 бандеровцы выпустили восемь мин калибра 120 мм по Майорску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский район Донецка