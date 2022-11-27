Минск, , 15:45 — REGNUM Руководство США намерено одним ударом «положить» Европу и через Россию подобраться к Китаю, при этом «растоптав» Российскую Федерацию. Об этом 27 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

При это он отметил, что это нереально.

«Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально — развернуть такую войну на таком фронте. Поэтому Володе Зеленскому просто не дают возможности — чтобы он не говорил — ему не дают возможности наладить диалог с Россией», — сообщил глава Белоруссии.

Он добавил, что в Белоруссии видят, что происходит в воздухе на территории б. УССР.

«Ну вот видите, ракета эта… Но имейте в виду, в этот момент во время этой стрельбы С-300 в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ. Мы же видим всю [территорию б. УССР]. У нас достаточно сил и средств», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Зеленский продолжает и усугубляет конфликт через Польшу.

«Они делают все для эскалации. Вот это настораживает. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельно умные люди так не поступают», — отметил белорусский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 ноября в Польше рядом с границей с территорий б. УССР упала ракета, в результате чего погибли два человека. В Киеве обвинили Россию в «нанесении удара по члену НАТО» и призвали альянс ответить на него. В Минобороны России сообщили, что никаких ударов в этой части территории б. УССР в указанное время не наносилось. Представители польских властей подтвердили, что ракета, «скорее всего», была выпущена ВСУ.