Дублин, 27 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. 131 обвинение в сексуальном насилии над детьми предъявлено католическому ордену в Ирландии. Об этом 27 ноября пишет The Times.

Католицизм

По информации издания, преступления в ирландском крыле ордена Святого Иоанна Божьего совершались в течение последних 50 лет.

В 2015 году там проходила проверка, и уже тогда было известно о 97 заявлениях. С тех пор было подано ещё 34 жалобы. При этом орден так и не заключил с жертвами ни одного судебного соглашения.

Отмечается, что орден управлял пятью специальными школами для учеников в возрасте от 5 до 18 лет.