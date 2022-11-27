Донецк, , 15:38 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 27 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны бандеровских боевиков был произведён в 15:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Армия России предотвратила атаку ВСУ в направлении Новоселовского (ЛНР).