Армия России уничтожила склад боеприпасов для HIMARS под Днепропетровском
Днепропетровск, Украина, 27 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS под Днепропетровском, сообщили в министерстве обороны 27 ноября.
Juliusz Sabak
Американская РСЗО HIMARS
На уничтоженном складе хранилось более ста реактивных снарядов.
26 ноября в ведомстве сообщали об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS в Запорожской области.
27 ноября в министерстве обороны рассказали об уничтожении «иностранного легиона» в ДНР (ликвидировано до 100 боевиков), а также об отражении контратак ВСУ на донецком направлении и в ЛНР.