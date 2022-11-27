Днепропетровск, Украина, 27 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS под Днепропетровском, сообщили в министерстве обороны 27 ноября.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

На уничтоженном складе хранилось более ста реактивных снарядов.

26 ноября в ведомстве сообщали об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS в Запорожской области.

27 ноября в министерстве обороны рассказали об уничтожении «иностранного легиона» в ДНР (ликвидировано до 100 боевиков), а также об отражении контратак ВСУ на донецком направлении и в ЛНР.