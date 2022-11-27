Луганск, 27 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Армия России предотвратила атаку ВСУ в направлении Новоселовского (ЛНР), сообщили 27 ноября в министерстве обороны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Уничтожено до 30 киевских военнослужащих, отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Об аналогичных атаках и их отражении сообщалось также 25 ноября.

Ранее 27 ноября в Минобороны также сообщили об отражении контратак ВСУ на донецком направлении и об уничтожении до 70 солдат противника.