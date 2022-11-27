Синоптик центра погоды «Фобос» пообещал январские морозы в Центральной России в начале декабря

Москва, , 15:32 — REGNUM Центральную часть России ожидают январские морозы из-за усиления монгольского антициклона, сообщил 27 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Календарная зима стартует с январских морозов! Финал осени в Центральной России ознаменуется основательными приготовлениями к передаче эстафеты первому зимнему месяцу. Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки», — рассказал Тишковец в Telegram-канале.

В первую неделю декабря синоптики не прогнозируют осадков, отмечая, что облака станут постепенно редеть, а выхолаживание воздуха усилится. В ночь на 28 ноября температура в Москве опустится до минус трех-восьми градусов, а 29 ноября до минус десяти. При этом 30 ноября ожидается солнце и от минус четырех до минус девяти градусов днем и до минус 14 градусов вечером.

Метеоролог также предупреждает об аномально высоком атмосферном давлении в первые дни декабря: «Барометры покажут 765 мм рт. ст., что почти на 20 единиц выше нормы».

Помимо высокого атмосферного давления, прогноз на 1 и 2 декабря обещает заморозки до минус 10 градусов днем и до минус 15 градусов ночью. Причем этом на пять градусов холоднее многолетних показателей первой декады декабря и соответствует средней климатической норме середины зимы.

«К выходным с приближением теплой фронтальной системы небо нахмурится, кое-где осыпаясь незначительным снегом, холод немного отпустит, но температурный фон останется зимним», — добавил Тишковец.

Что касается осадков, то высота снега не должна превысить 7 см в Москве и 12 см в Подмосковье. Река Десна, пруды Новой Москвы и внутренние водоемы покроются льдом толщиной не более 2-3 см, однако на Москве-реке и в ее заливах льда будет мало. Однако уже через две недели толщина льда в большинстве мест станет безопасной для человека.