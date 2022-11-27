Боевики ВСУ дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии натовского калибра

Донецк, , 15:27 — REGNUM Куйбышевский район Донецка дважды подвергся обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 27 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Гаубица M777 Lance Corporal Ray Lewis

Отмечается, что первый обстрел бандеровскими формированиями Куйбышевского района Донецка был произведён в 14:37 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 15:01 боевики ВСУ выпустили по Куйбышевскому району ещё три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что факты новых преступлений вооружённых формирований киевского террористического режима против мирных жителей расследуют российские следователи.