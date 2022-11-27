Донецк, 27 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка дважды подвергся обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 27 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Отмечается, что первый обстрел бандеровскими формированиями Куйбышевского района Донецка был произведён в 14:37 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 15:01 боевики ВСУ выпустили по Куйбышевскому району ещё три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что факты новых преступлений вооружённых формирований киевского террористического режима против мирных жителей расследуют российские следователи.