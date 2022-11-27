Берлин, , 15:27 — REGNUM Ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток — 2» маловероятен. Об этом 27 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Focus.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

На вопрос, будет ли введена в эксплуатацию оставшаяся нитка «Северного потока — 2», Шольц ответил: «Я думаю, что это трудно себе представить».

В то же время он добавил, что вокруг Европы возведена не будет стена.

Напомним, 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2».

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