Берлин, 27 ноября 2022, 15:27 — REGNUM Ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток — 2» маловероятен. Об этом 27 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Focus.
На вопрос, будет ли введена в эксплуатацию оставшаяся нитка «Северного потока — 2», Шольц ответил: «Я думаю, что это трудно себе представить».
В то же время он добавил, что вокруг Европы возведена не будет стена.
Напомним, 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2».
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