Киевские каратели обстреляли Сватово в ЛНР
Боевики ВСУ обстреляли Сватово
Сватово, ЛНР,
27 ноября 2022, 15:25 — REGNUM Киевские каратели обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерийского орудия калибра 155 мм, сообщили 27 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 11.35 (совпадает с мск) по н. п. Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд)», — говорится в телеграм-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.