Сватово, ЛНР, 27 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерийского орудия калибра 155 мм, сообщили 27 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 11.35 (совпадает с мск) по н. п. Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.