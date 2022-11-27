Каир, , 15:28 — REGNUM Истребитель военных сил Египта потерпел крушение 27 ноября во время тренировочного полета. Об этом сообщил официальный представитель ВС республики.

Истребитель ВВС Египта U.S. Air Force

Согласно опубликованным данным, ЧП произошло на одном из полигонов. Экипаж воздушного судна не пострадал.

Военные рассказали, что причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. Материального ущерба из-за ЧП не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в восточной части Южной Кореи разбился вертолет. В результате ЧП погибли не менее пяти человек.

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