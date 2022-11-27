Каир, 27 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Истребитель военных сил Египта потерпел крушение 27 ноября во время тренировочного полета. Об этом сообщил официальный представитель ВС республики.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Египта

Согласно опубликованным данным, ЧП произошло на одном из полигонов. Экипаж воздушного судна не пострадал.

Военные рассказали, что причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. Материального ущерба из-за ЧП не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в восточной части Южной Кореи разбился вертолет. В результате ЧП погибли не менее пяти человек.

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