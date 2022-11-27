СК России расследует новые преступления киевских боевиков против мирных жителей

Донецк, , 15:19 — REGNUM Факты новых преступлений вооружённых формирований киевского террористического режима против мирных жителей расследуют российские следователи. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователь СК РФ Vnovgorod.sledcom.ru

Уточняется, что в ходе обстрелов боевиками ВСУ Киевского и Кировского районов Донецка, населенных пунктов Сватово, Горловка и Гольмовский погибли два мирных жителя, также ещё несколько человек были ранены и повреждены жилые дома, а также здания детского сада и храма.

Кроме того, указывается, что в результате обстрела киевским нацистами Ворошиловского района Донецка мирная жительница погибла и при обстреле ими населённого пункта Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике один мирный житель был ранен.

При этом отмечается, что один мирный житель Горловки был ранен при разрыве в руках неизвестного взрывоопасного предмета.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.