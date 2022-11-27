Минск, , 15:21 — REGNUM Ушедшего из жизни главу МИД Белоруссии Владимира Макея похоронят в Минске на Восточном кладбище. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба правительства Белоруссии корреспондентам РИА Новости.

Владимир Макей Cancillería del Ecuador

По информации пресс-службы, в Минске создана комиссия по организации похорон Макея, в которую были включены представители различных ведомств. Так, Минскому горисполкому поручено организовать похороны Владимира Макея на Восточном кладбище Минска.

Отмечается, что на этом кладбище похоронены многие государственные деятели, деятели культуры и другие значимые для Белоруссии граждане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что церемония прощания с Владимиром Макеем пройдет 29 ноября в Центральном Доме офицеров в Минске.

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