Главу МИД Белоруссии Макея похоронят на Восточном кладбище Минска
Минск, 27 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Ушедшего из жизни главу МИД Белоруссии Владимира Макея похоронят в Минске на Восточном кладбище. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба правительства Белоруссии корреспондентам РИА Новости.
По информации пресс-службы, в Минске создана комиссия по организации похорон Макея, в которую были включены представители различных ведомств. Так, Минскому горисполкому поручено организовать похороны Владимира Макея на Восточном кладбище Минска.
Отмечается, что на этом кладбище похоронены многие государственные деятели, деятели культуры и другие значимые для Белоруссии граждане.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что церемония прощания с Владимиром Макеем пройдет 29 ноября в Центральном Доме офицеров в Минске.
Читайте также: В Минске назвали дату прощания с главой МИД Макеем