Москва, 27 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Молодое поколение западных политиков гонится за публичной реакцией, но профессионализм в итоге возобладает. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Молодое поколение политиков — да, они иногда гонятся, видимо, за публичной реакцией на то, что они делают. Для них, наверное, лестно соприкасаться с какими-то серьёзными людьми. И они хотят это продемонстрировать», — сказал Песков.

По его словам, со временем возобладают профессионализм и здравый смысл, и приоритет будет за серьёзными людьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что Европарламент основывает свою работы на эмоциях.