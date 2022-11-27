Песков обвинил молодое поколение западных политиков в гонке за публичностью
Москва, 27 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Молодое поколение западных политиков гонится за публичной реакцией, но профессионализм в итоге возобладает. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Молодое поколение политиков — да, они иногда гонятся, видимо, за публичной реакцией на то, что они делают. Для них, наверное, лестно соприкасаться с какими-то серьёзными людьми. И они хотят это продемонстрировать», — сказал Песков.
По его словам, со временем возобладают профессионализм и здравый смысл, и приоритет будет за серьёзными людьми.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что Европарламент основывает свою работы на эмоциях.