Тегеран, 27 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Правительство Ирана намерено увеличить объём двусторонней торговли с Катаром. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь министерства торговли, промышленности и шахт Ирана Омид Галибаф.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Представитель министерства сообщил о планах создать необходимые структуры для развития торговли, а также нарастить товарооборот между странами с нынешних $200 млн до $3 млрд.

По данным правительства Ирана, за прошедшие семь месяцев 2022 года, который начался по иранскому календарю 21 марта, объем экспорта товаров из Ирана в Катар увеличился на 30% в годовом исчислении.

Ранее верховный руководитель Ирана заявил, что политика Тегерана привела к поражению США в Ираке, Ливане и Сирии.

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