Донецк, , 15:07 — REGNUM Вооружённые силы России отразили контратаки киевской армии на донецком направлении, сообщили в министерстве обороны 27 ноября.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Уничтожено до 70 военнослужащих ВСУ, отметил в министерстве.

Ранее в ведомстве также рассказали об ударе вооруженных сил России по «иностранному легиону» в ДНР, вследствие которого было уничтожено до ста наемников.

В Народной милиции ДНР 27 ноября сообщили, что за минувшие сутки на территории республики были уничтожены десятки боевиков и несколько единиц техники ВСУ.