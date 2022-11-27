Доха, 27 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Сборная Коста-Рики в рамках второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре переиграла Японию со счетом 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Болельщики Коста-Рики

Единственный гол в матче забил защитник костариканцев Кейшер Фуллер на 81-й минуте, нанеся точный удар с линии штрафной площади.

Таким образом, сборная Коста-Рики и Японии по итогам двух туров имеют в своем активе по три очка. Также выступающие в группе Е сборные Германии и Испании встретятся сегодня, 27 ноября.