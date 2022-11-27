На следующей неделе Путин примет участие в работе Конгресса молодых учёных и посетит съезд судей

Москва, , 15:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин на следующей неделе будет принимать участие в работе Конгресса молодых учёных, а также посетит всероссийский съезд судей. Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Россия 1».

Владимир Путин Kremlin.ru

Также указывается, что глава Российского государства также в течение предстоящей недели проведёт совещание правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки помешать работе ОДКБ будут продолжаться, но, несмотря на это, организация остаётся востребованной.